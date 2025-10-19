Ravenna, rubano in un negozio ma vengono inseguiti e catturati

RAVENNA. La Polizia di stato di Ravenna ha proceduto ieri all’arresto di due uomini per furto aggravato in concorso. I due, poco più che ventenni, l’uno di nazionalità colombiana e l’altro di nazionalità peruviana, sono stati sorpresi ad asportare illegittimamente merce da un locale commerciale, e sono stati in un primo momento inseguiti dal titolare per poi essere raggiunti dai poliziotti intervenuti sul posto. Accompagnati presso i locali della Questura per gli accertamenti di rito e, avvisato il Pubblico Ministero, è stato disposto il trattenimento degli stessi presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.

Sempre ieri la Polizia ha anche arrestato un cittadino italiano di sessantasette anni per furto aggravato avvenuto presso un esercizio commerciale di Ravenna. Aveva asportato illegittimamente della merce dal locale commerciale, come segnalato dagli addetti alla sicurezza. E’ stato accompagnato presso i locali della Questura per gli accertamenti di rito e, avvisata l’autorità giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.