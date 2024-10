Ravenna, rubano da un furgone un sacchetto di medagliette raffiguranti la Vergine Maria: fermati due minorenni

Lunedì sera la Polizia di Ravenna, grazie alla pronta segnalazione di un cittadino che aveva notato dei giovani armeggiare vicino a diversi veicoli in sosta in un vicolo del centro, sono stati fermati due minorenni, trovati in possesso di un cutter ed alcuni oggetti, tra i quali un sacchetto contenente diverse decine di medagliette dorate raffiguranti la Vergine Maria; gli immediati accertamenti hanno permesso di acclarare come queste erano state appena trafugate dall’interno di un furgone e riconosciute dal proprietario che su richiesta degli operatori si era recato subito sul posto; i due giovani, per il furto commesso sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria competente.