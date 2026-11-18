RAVENNA. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato in flagranza, per il reato di furto aggravato, un giovane di nazionalità egiziana che aveva asportato generi alimentari dal supermercato situato all’interno del centro commerciale ESP.

L’intervento è stato disimpegnato dalle volanti della Questura, che nel tardo pomeriggio venivano attivate per la segnalazione di due soggetti sorpresi dagli addetti alla sicurezza dell’esercizio con merce non pagata. Uno di questi tuttavia riusciva a darsi alla fuga, mentre l’altro veniva bloccato e quindi immediatamente preso in consegna dalle volanti intervenute: i poliziotti verificavano il possesso da parte dello stesso della refurtiva, nello specifico generi alimentari e bevande alcoliche per valore complessivo di 85 euro, occultata all’interno di uno zainetto. La stessa merce veniva interamente recuperata e restituita all’esercizio, mentre l’uomo veniva accompagnato in Questura per la completa identificazione e per gli atti di rito. Emergevano quindi a suo carico numerose precedenti segnalazioni per reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché la sottoposizione alla misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Ravenna in atto ed al Daspo Willy con divieto di ingresso e stazionamento nei locali di Piazza Kennedy. In considerazione della flagranza dell’intervento e del profilo di pericolosità rilevato, veniva quindi tratto in arresto per il reato di furto aggravato.