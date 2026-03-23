Ravenna, rubano all’Esp e aggrediscono la vigilanza: un uomo e una donna ai domiciliari

Nella serata di sabato 21 marzo 2026, la Polizia di Stato di Ravenna ha tratto in arresto due stranieri, responsabili di furto aggravato in concorso e rapina impropria all’interno del centro commerciale Esp.

L’intervento è scaturito da una segnalazione alla Sala Operativa intorno alle 18.50; intervenuti sul posto, gli operatori hanno identificato un uomo moldavo e una donna di nazionalità romena, accertando che i due avevano agito insieme. ln particolare, i due, dopo aver rubato da un esercizio commerciale alcuni articoli per la casa, occultandoli all’interno dello zaino dell’uomo, si erano successivamente spostati presso un supermercato dove avevano sottratto cosmetici e alimentari per un valore complessivo di circa cento euro. La coppia, dopo avere oltrepassato le casse attivando il sistema antitaccheggio, è stata fermata dal personale di vigilanza privata e, nel tentativo di sottrarsi alla verifica, l’uomo avrebbe strattonato ripetutamente uno degli addetti. Al sopraggiungere della Volante la situazione si era calmata, l’intera refurtiva è stata restituita ed i due sono stati tratti in arresto, attualmente sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.