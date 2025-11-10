Ravenna, ruba un profumo e si scaglia contro i commessi: 25enne arrestato

Ieri, domenica 9 novembre, la Polizia di Stato di Ravenna ha tratto in arresto un giovane marocchino di venticinque anni per il reato di rapina impropria.
In seguito ad una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura, gli agenti sono intervenuti presso l’attività commerciale in cui l’uomo si era impossessato illegittimamente di un profumo del valore di 140 euro.
Giunti sul posto, il giovane, poco collaborativo e in evidente stato di alterazione, si scagliava contro i commessi del negozio, ma veniva prontamente bloccato dagli operatori, evitando conseguenze ulteriori.
Tratto in arresto, il 25enne veniva accompagnato presso i locali della Questura e, avvisata l’Autorità Giudiziaria, veniva portato presso la Casa Circondariale in attesa di giudizio di convalida.