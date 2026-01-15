Ravenna, ruba un paio di scarpe da 200 euro e le nasconde sotto i vestiti: scoperto dai Carabinieri all’Esp

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Ravenna, nel corso di un servizio di pattuglia svolto presso il Centro Commerciale Esp, sono stati allertati da un addetto alla sicurezza che segnalava due giovani intenti ad aggirarsi con atteggiamento sospetto in alcuni negozi.

Il vigilante ha iniziato a seguirli fin quando ha incrociato la pattuglia dei Carabinieri chiedendo loro aiuto. I militari riuscivano ad individuare e bloccare uno dei due giovani, rinvenendo, nascoste sotto gli abiti, un paio di scarpe griffate del valore di circa 200 euro, risultate oggetto di furto. Dai successivi accertamenti emergeva che i due, per compiere l’atto, avevano manomesso il sistema antitaccheggio mediante l’utilizzo di un taglia unghie, come emerso dalla successiva visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Il giovane straniero, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, veniva condotto presso gli uffici del Comando Provinciale per le procedure del caso e denunciato per furto aggravato in concorso. La refurtiva, è stata restituita all’avente diritto.