Ravenna. Ruba un’auto a Mezzano, il proprietario lo insegue e dopo una colluttazione lo fa arrestare

Il primo pomeriggio di ieri, 22 luglio, ha riservato momenti di tensione e paura per una coppia di Mezzano che si è trovata coinvolta in un episodio di criminalità che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Protagonista della vicenda un cittadino marocchino di 43 anni, pregiudicato e disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, che ora si trova dietro le sbarre del carcere di Ravenna dopo essere stato arrestato dai carabinieri per tentata rapina.

La dinamica dell’accaduto ha dell’incredibile per l’audacia dimostrata dal malvivente. Erano circa le 12.30 quando la coppia è giunta davanti alla propria abitazione di Mezzano a bordo della loro auto, una Mazda, con un carrello al seguito carico di due motociclette. Un momento di normale quotidianità che stava per trasformarsi in un incubo: mentre i proprietari si accingevano ad accedere alla loro proprietà, il ladro ha approfittato di un attimo di distrazione per compiere un gesto di estrema sfrontatezza. In pochi secondi è salito a bordo del veicolo e si è allontanato velocemente, lasciando i proprietari attoniti e increduli.

Ma il colpo di scena era dietro l’angolo. Il proprietario dell’auto, accortosi immediatamente del furto, non si è perso d’animo e ha iniziato un inseguimento a piedi che sembrava impossibile. La fortuna ha voluto che il ladro rimanesse bloccato nel traffico cittadino, dando al derubato l’opportunità di raggiungerlo e salire sul proprio veicolo. A quel punto è iniziata una colluttazione che avrebbe potuto avere esiti drammatici, ma che ha visto prevalere la determinazione del proprietario.

Dopo una breve ma intensa lotta, l’uomo è riuscito nell’impresa di sfilare le chiavi dal cruscotto, costringendo il malvivente ad abbandonare il mezzo e darsi alla fuga a piedi. Un gesto coraggioso che però è costato caro al proprietario, che ha riportato lesioni durante la colluttazione e ha dovuto ricorrere alle cure mediche.

Proprio in quel momento cruciale è intervenuta la fortuna, o meglio, la professionalità delle forze dell’ordine. Una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Mezzano, unitamente a quelli della Compagnia di Ravenna, si trovava in transito nella zona quando alcune persone presenti hanno richiamato la loro attenzione sull’accaduto. Appresa la situazione, i militari si sono immediatamente posti all’inseguimento del fuggitivo, riuscendo a bloccarlo e arrestarlo in flagranza di reato per tentata rapina.

Le conseguenze dell’episodio si sono protratte anche oltre il momento dell’arresto. Il proprietario dell’autovettura, che aveva riportato lesioni durante la colluttazione con il ladro, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Ravenna per ricevere le cure necessarie. Un prezzo alto da pagare per aver difeso la propria proprietà, ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi.

La giustizia ha fatto il suo corso con rapidità: questa mattina si è tenuta l’udienza presso il Tribunale di Ravenna, dove il giudice ha convalidato l’arresto del 43enne marocchino e ne ha disposto l’accompagnamento presso il carcere cittadino. Un epilogo che chiude, almeno per ora, una vicenda che testimonia come la criminalità di strada continui a rappresentare una minaccia per la sicurezza dei cittadini, ma anche come la prontezza di riflessi delle vittime e l’efficienza delle forze dell’ordine possano fare la differenza nel contrastare questi episodi.Controlli chat Sonnet 4