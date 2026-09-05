Ravenna, ruba tre scarpe e le mette nello zaino ma scatta il dispositivo antitaccheggio

RAVENNA. Nell’ambito di specifici servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, i Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno condotto negli ultimi giorni due distinti interventi che si sono conclusi con l’arresto di un uomo e il deferimento in stato di libertà di un secondo soggetto.

Il primo episodio si è verificato nelle prime ore di giovedì, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta in supporto al personale della Polizia Locale di Ravenna. Gli agenti erano impegnati nei rilievi di un sinistro stradale che vedeva coinvolto un automobilista cinquantenne italiano, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. L’uomo, con un atteggiamento fortemente aggressivo, impediva il regolare svolgimento delle attività di rito. Durante le procedure di identificazione, il cinquantenne ha opposto una violenta resistenza fisica nei confronti dei militari dell’Arma intervenuti, aggredendoli. L’uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il secondo intervento è scaturito nella prima serata di mercoledì a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112. I militari sono intervenuti in un esercizio commerciale della città, dove un uomo aveva sottratto tre paia di scarpe di varie marche, per un valore complessivo di 199,00 euro, occultandole all’interno del proprio zaino. Nel tentativo di guadagnare la fuga a piedi, il soggetto ha fatto scattare i dispositivi antitaccheggio. La responsabile del punto vendita ha allertato le forze dell’ordine ponendosi al contempo all’inseguimento dell’uomo. Il tempestivo coordinamento tra la centrale operativa e le pattuglie in circuito ha permesso ai Carabinieri di intercettare e bloccare l’individuo. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari, mentre l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.