Ravenna, ruba il bollettino delle ricette a un medico e va a comprare oppiacei in farmacia: 40enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Ravenna nel pomeriggio di ieri 7, giovedì maggio, hanno arrestato un ravennate di 40 anni, colto in flagranza di reato per ricettazione, truffa e falsità materiale.

I militari hanno controllato l’uomo all’uscita da una farmacia cittadina, appurando che aveva acquistato farmaci a base di sostanze oppiacee. Da accertamenti condotti nell’immediato era emerso che il farmaco era stato ottenuto presentando una ricetta medica falsificata, con il timbro di un medico di base che nei giorni precedenti ne aveva denunciato il furto insieme al proprio bollettario.

La successiva perquisizione nell’abitazione del 40enne ha consentito di rinvenire e sequestrare il timbro e le ricette in bianco provento di furto, nonché altre tre confezioni di medicinali della stessa tipologia acquistate con la stessa tecnica il giorno precedente e diversi grammi di hashish. Al termine delle formalità di rito, il 40enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. Nella mattinata odierna il Giudice di Ravenna, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’accompagnamento in carcere.