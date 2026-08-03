Ravenna, ruba degli occhiali e scaraventa a terra la commessa che cerca di fermarlo: arrestato in pieno centro

Tentata rapina con aggressione a una commessa nella tarda mattinata di oggi a Ravenna al negozio Ale-Hop nella centralissima via Cavour, dove un uomo è stato arrestato dal prontissimo intervento di due Volanti della Polizia di Stato. Il ladro, di origine straniera, ha provato a rubare degli occhiali all’interno dell’esercizio mentre era tenuto d’occhio dalle commesse. Una di loro ha provato a fermarlo venendo scaraventata con violenza a terra. Immediato l’allarme dato dalle colleghi e prontissimo l’intervento della Polizia di Stato, che ha catturato e arrestato il malvivente sul posto. È intervenuta l’ambulanza per soccorrere la commessa ferita, che non è andata in ospedale ma sporgerà denuncia.