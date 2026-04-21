Ravenna, ruba al supermercato scaraventando a terra la cassiera: 31enne arrestato

Nel pomeriggio di sabato scorso, i Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un extracomunitario di 31 anni, responsabile dei reati di rapina impropria, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta al numero 112 da parte del responsabile di un supermercato cittadino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo dopo aver sottratto diversi prodotti dagli scaffali, era stato scoperto da una cassiera. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, l’uomo non ha esitato a scagliarsi contro la dipendente, scaraventandola a terra prima di scappare.

I militari intervenuti hanno avviato le ricerche in zona, rintracciando l’uomo poco distante. La perquisizione ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, tre auricolari wireless, uno scalpello elettrico da intaglio e diverse bevande, materiale prontamente restituito all’avente diritto.

Durante le fasi del fermo e del successivo accompagnamento in caserma, il 31enne ha mantenuto un atteggiamento estremamente aggressivo e violento. La condotta è proseguita anche all’interno degli uffici della caserma dove, per contenere l’esagitato e garantire l’incolumità degli operanti, si è reso necessario l’utilizzo dello spray urticante in dotazione.

Al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto. Nella mattinata di ieri, il Giudice del Tribunale di Ravenna, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del 31enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.