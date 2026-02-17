Ravenna, ruba al supermercato e riempie due zaini di alcolici e alimentari: arrestato dai Carabinieri

Nella nottata di lunedì 16 febbraio i Carabinieri di Ravenna hanno arrestato uno straniero responsabile di furto aggravato, sfociato poi in rapina e resistenza.

Una pattuglia della Sezione Radiomobile, mentre transitava nei pressi di un noto supermercato, veniva allertata dal suono dei sistemi di allarme provenienti dal punto vendita. Intervenuti immediatamente, i Carabinieri intercettavano un uomo, travisato e vestito con abiti scuri, che stava uscendo furtivamente dal retro dell’esercizio commerciale. L’uomo, con due zaini addosso, tentava una precipitosa fuga a bordo di una bicicletta. Prontamente raggiunto, opponeva resistenza spintonando i militari, che riuscivano ad immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza. A causa della colluttazione, un militare dell’Arma riportava lievi lesioni.

La successiva perquisizione permetteva di recuperare l’intera refurtiva occultata negli zaini, consistente in generi alimentari e numerose bottiglie di superalcolici. La merce è stata interamente restituita ai responsabili del supermercato.

L’arrestato è stato condotto presso gli uffici del Comando Compagnia di via Sandro Pertini e dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato per rapina, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella mattinata odierna, al termine dell’udienza per direttissima, dopo la convalida dell’arresto il Giudice del Tribunale di Ravenna ha emesso la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.