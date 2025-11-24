Ravenna, ruba al supermercato, aggredisce i vigili e prende a testate il finestrino dell’auto: arrestato ed espulso

Non solo il furto di generi alimentari, anche più tentativi di sottrarsi con la violenza alle Forze dell’ordine. Nella serata di ieri, domenica 23 novembre, gli agenti della Polizia locale di Ravenna arrestano un uomo colto nella flagranza di più reati.

Ad avvertire le divise è un dipendente di un supermercato del centro storico che segnala a una pattuglia in transito un furto appena commesso. Il presunto autore, di origine gambiana, già conosciuto alle Forze dell’ordine e gravato da plurimi precedenti, si impossessa di cibo e due bottiglie di bevande alcoliche e si allontana dal supermercato spintonando un cliente che tenta di fermarlo. Gli agenti lo raggiungono e trovano l’uomo in possesso della refurtiva. Questi tenta di sottrarsi al controllo spingendo un agente e provando ad allontanarsi. Viene così portato al Comando e durante il tragitto prende a testate il finestrino del veicolo di servizio e a calci il plexiglass divisorio interno, rompendolo in parte. Una volta in caserma, ha provato nuovamente a divincolarsi colpendo un altro agente con calci e minacciandolo ripetutamente. L’uomo è stato così arrestato per furto, minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e danneggiamento. L’arresto viene convalidato questa mattina dal Giudice e, in attesa della sentenza, scatta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna e viene concesso il nulla osta all’espulsione.