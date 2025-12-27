Ravenna, ruba al negozio di generi alimentari e aggredisce i poliziotti: 26enne arrestato

Continua la vigilanza delle forze dell’ordine nelle zone del centro di Ravenna e dei giardini Speyer. Nella giornata di ieri gli agenti della Questura hanno arrestato un uomo per furto presso un negozio di alimentari nei pressi della Stazione Ferroviaria.

L’intervento tempestivo degli operatori, ha permesso di identificare il responsabile: un giovane della Nuova Guinea di 26 anni. Una volta giunti sul posto, il 26enne si è opposto al controllo degli operatori aggredendoli e provocando ad uno dei due agenti delle lesioni guaribili con qualche giorno di prognosi. Accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, veniva trovato in possesso di qualche grammo di hashish, motivo per cui veniva emessa una sanzione amministrava. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, lo stesso veniva quindi collocato presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.