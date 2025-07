Ravenna, rovinosa caduta in monopattino: grave 25enne

È ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata al Bufalini di Cesena il 25enne vittima giovedì sera di un incidente in monopattino sulla Ravegnana. Intorno alle 22, il giovane, originario di Bari ma residente a Ravenna, percorreva il tratto che da Ponte Assi porta alla rotonda posizionata all’incrocio con la statale Adriatica quando, per cause ancora da accertare, arrivato nei pressi del distributore del metano ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra. All’arrivo dei sanitari del 118 il 25enne era incosciente. Stabilizzato e intubato è stato poi trasferito in codice rosso al Bufalini. Toccherà agli agenti della polizia locale ricostruire le cause dell’incidente (forse dovuto ad una buca sulla strada) nel quale non risultano essere rimasti coinvolti altri mezzi. Da quanto trapela dal comando di Polizia, sembrerebbe che i dispositivi e il casco obbligatori per legge fossero presenti e utilizzati dal giovane. L’incidente però si è verificato fuori dal centro abitato dove il monopattino non avrebbe potuto circolare.