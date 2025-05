Ravenna: «Rovinata dal chirurgo plastico». Ragazza fa causa a medico e anestesista

Si è sottoposta a un intervento chirurgico per risolvere alcuni problemi fisici ed estetici. L’esito, tuttavia, è stato drammatico. Non solo perché i dolori postoperatori hanno reso necessario il ricovero in ospedale, dove è andata in arresto cardiaco; ma anche per via dei risultati del trattamento, giudicati a distanza di mesi addirittura deturpanti, con danni biologici permanenti. Parte da qui la causa civile intentata da una 33enne residente in provincia nei confronti di un chirurgo plastico ravennate e di un medico anestesista. Ha citato i due specialisti che l’hanno operata nell’agosto del 2023 in una clinica privata di San Marino; tramite l’avvocato Veronica Valeriani ha chiesto al giudice Pierpaolo Galante di disporre un accertamento tecnico preventivo che certifichi la situazione e le eventuali responsabilità.

