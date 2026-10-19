Ravenna, rottura alla rete idrica in via Baccarini: disagi in centro per il guasto

Una rottura su una delle principali condotte idriche della città sta causando disagi nell’erogazione dell’acqua nel centro di Ravenna. I tecnici di Hera sono al lavoro in via Baccarini, dove le operazioni di scavo hanno permesso di individuare il guasto su una importante dorsale in ghisa che alimenta l’area urbana.

Per consentire la riparazione sarà necessario modificare temporaneamente l’assetto della rete acquedottistica, con una progressiva riduzione della pressione. Il disservizio potrebbe interessare inizialmente i piani più alti degli edifici, per poi estendersi a una parte significativa del centro cittadino, con possibili cali di pressione o temporanee interruzioni dell’erogazione. Per limitare i disagi, Hera ha attivato tre autobotti. Una sarà destinata prioritariamente alle esigenze dell’ospedale, mentre le altre saranno collocate nei punti ritenuti più strategici in base all’evoluzione dell’intervento. Le squadre operative sono al lavoro per completare la riparazione. Al momento, il ripristino della normale erogazione è previsto nelle prossime 6-8 ore, salvo imprevisti tecnici.

Al termine dei lavori, con il ritorno alla normale pressione, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua. In tal caso, Hera consiglia di lasciarla scorrere per alcuni minuti, fino al ripristino della normale limpidezza. Per segnalare guasti o emergenze è disponibile 24 ore su 24 il numero gratuito di Pronto Intervento Hera: 800.713.900.