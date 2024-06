Ravenna, Rosetti partner sempre più importante per il mercato libico, ora è in una commessa da 400 milioni

Nuovo grande cantiere offshore per la Rosetti Marino. Con “Mellitah Oil & Gas B.V. - Libyan Branch”, un consorzio costituito da National Oil Corporation of Libya ed Eni North Africa, l’azienda ravennate del ramo energetico aveva già avviato una commessa da 300 milioni, annnunciata durante la fiera Omc nell’ottobre scorso. Ora, con il medesimo cliente e in consorzio con Kerry Project Logistics (Italia) Spa e Gruppo Antonini Spa, il gruppo dell’offshore se n’è aggiudicato un’ulteriore, del valore di ben 400 milioni. Come annunciato da shippingitaly.it, lo scopo del lavoro assegnato a Rosetti comprende le attività di ingegneria, l’approvvigionamento dei materiali, lavori di costruzione ed il load out (Epc) per la consegna della parte superiore di una piattaforma di produzione gas (Wellhead Platform) denominata “WHP-A” da circa 6mila tonnellate che verrà installata al largo delle coste libiche.

Le attività inizieranno immediatamente e si prevede che saranno completate nel secondo trimestre del 2027.