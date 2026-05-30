Ravenna, Rocca Brancaleone: via alla mostra fotografica, inaugurato il teatro - Gallery

A Ravenna la Rocca Brancaleone torna a essere palcoscenico della città. Dopo l’intervento di riqualificazione che ne ha rinnovato arena, palco e tribune, lo storico spazio ravennate riapre agli spettacoli dal vivo e al cinema, segnando una nuova stagione per uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina.

La rinascita della Rocca è stata celebrata oggi con un doppio appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, sono state inaugurati il teatro-arena della rocca e “Rocca Soundscapes”, la mostra fotografica che racconta la storia dello spettacolo dal vivo alla Rocca attraverso 37 scatti provenienti dagli archivi di fotografi del territorio; a seguire, la visita in anteprima al teatro della Rocca che sarà dedicato allo spettacolo dal vivo e al cinema. La mostra fotografica sarà visitabile fino al 31 agosto, ad accesso libero e gratuito negli orari di apertura del parco, ma accompagnerà anche i dodici appuntamenti di Ravenna Festival 2026. La mostra raccoglie le fotografie di Giorgio Biserni, Massimo Carioti, Elio Guidi, Lelli e Masotti, Maurizio Montanari, Danilo Papa ed Enzo Pezzi, collocate lungo il percorso di ingresso all’arena e testimoni di momenti chiave nella splendida “carriera” della Rocca Brancaleone.