Ravenna, Rocca Brancaleone: lavori alla tribuna, corsa contro il tempo verso gli spettacoli di Bollani e Muti nel week-end

Verifiche alle tribuna della Rocca Brancaleone a Ravenna. “Nella tarda mattinata di oggi - riferisce il Comune - la ditta Ceta, che nell’ambito dei lavori ha progettato, realizzato e montato le tribune prefabbricate per conto di Acmar, ha effettuato un sopralluogo per verificare il fissaggio di tutte le file di sedie poste sulle tribune. A seguito delle verifiche si sono resi necessari alcuni interventi condivisi tra Comune, ditta e collaudatore e domani (giovedì 4 giugno, ndr) si stabilirà se le tempistiche delle modifiche sono, come auspicato, compatibili con la programmazione degli spettacoli previsti alla Rocca per questo weekend, il 6 giugno Stefano Bollani “All Stars” e il 7 giugno Riccardo Muti con l’Orchestra Cherubini. I lavori relativi alle tribune rientrano nel terzo e quarto lotto dell’intervento di riqualificazione della Rocca, per un importo complessivo su base d’asta di 3 milioni e 200mila euro. All’interno di questo appalto, la fornitura delle tribune ricopre un valore di circa 500mila euro”.