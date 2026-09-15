Ravenna, Rocca Brancaleone e sedute scomode: il Comune corre ai ripari

Si interverrà nuovamente sulle sedute della Rocca Brancaleone di Ravenna, dopo le lamentele registrate sulla loro comodità. Lo annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, rispondendo questo pomeriggio in Consiglio comunale a un question time del capogruppo del Partito democratico Luca Cortesi. Question time su cui Fratelli d’Italia chiede, senza successo, di soprassedere non avendo i caratteri dell’urgenza. È solo un mezzo per impedire all’opposizione di presentare i suoi, sostiene Mauro Falco Caponegro. Come ricorda Cortesi, a fine maggio si è conclusa la riqualificazione dell’arena ma durante la serata inaugurale si è registrato un cedimento di alcune file di sedie che hanno reso necessarie verifiche e collaudi per i successivi appuntamenti del Ravenna festival e di Rocca cinema, “proseguiti poi regolarmente”, ma con criticità appunto sollevate sulla “comodità delle sedute”.

Dopo il cedimento del 31 maggio, precisa Cameliani, è stato effettuato un controllo puntuale della struttura in base al quale e “su sollecitazione del Comune” è stato eseguito un “rinforzo cautelativo” dei fissaggi, senza spese per il Comune. Le successive prove di carico hanno dato esiti positivi e l’intera programmazione si è svolta senza problemi. “Effettivamente - aggiunge - ci sono criticità sulle sedute”, a causa di una lieve inclinazione in avanti della pavimentazione per il deflusso delle acque e le sedute orientate verso rendono la visione del palco “poco confortevole”. È dunque in corso di affidamento, conclude, un intervento migliorativo con l’inserimento di cunei di compensazione per correggere l’inclinazione della seduta e agevolare la visione del palco. I lavori saranno effettuati, conclude l’assessore, al temine della stagione di Rocca cinema, dopo il 30 settembre.