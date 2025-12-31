Ravenna. Rocambolesco incidente in via Rubicone: novantenne perde il controllo dell’auto

Momenti di paura questa mattina in via Rubicone, dove intorno alle 9.40 si è verificato un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Una donna di novant’anni ha perso completamente il controllo della propria Suzuki, travolgendo tutto ciò che si trovava lungo la sua traiettoria. La dinamica dell’incidente ha dell’incredibile: l’auto ha abbattuto la segnaletica verticale e si è schiantata contro due vetture in sosta, una Mercedes e un’Audi A3, prima di cappottarsi. Per pura fortuna, nonostante la zona pedonale attraversata dal veicolo impazzito, nessun pedone o ciclista è rimasto coinvolto. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente sul posto. La conducente novantenne è rimasta incarcerata nell’abitacolo della Suzuki capottata e ha dovuto attendere l’arrivo dei Vigili del Fuoco per essere estratta dal veicolo. Nonostante la spettacolarità dell’incidente, le sue condizioni non sono gravi.

Il bilancio finale conta due feriti, tra cui la stessa signora alla guida. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. (Fotogallery Massimo Fiorentini)