Ravenna, Roberta Mazzoni entra in giunta

RAVENNA. Come annunciato dal sindaco Alessandro Barattoni al momento della presentazione della nuova giunta, dall’1 gennaio Roberta Mazzoni è la nuova assessora del Comune di Ravenna con deleghe a Politiche per la salute, politiche sociali, associazionismo, volontariato, terzo settore e politiche per la famiglia. Ha assunto l’incarico dopo essere andata in pensione il 31 dicembre dall’Ausl Romagna dove è stata direttrice del distretto socio-sanitario di Ravenna, Cervia e Russi. In attesa del suo arrivo, le deleghe le aveva assunte il sindaco, che, dunque, ora mantiene il Porto, il Pnrr, le grandi infrastrutture e lo sport. “Questi mesi mi sono serviti per approfondire il tema della sanità da più prospettive, stando quotidianamente in contatto con i professionisti del nostro ospedale, con associazioni che operano a livello sanitario, volontari e con chi, a diverso titolo, è attivo nei vari ambiti”, spiega Barattoni. “Continuerò ad alimentare questi rapporti insieme a una professionista competente e motivata come Roberta Mazzoni, per rendere sempre più concreta quella visione dei servizi a fianco di chi ha più bisogno e dei caregiver per fare di Ravenna una città che non lascia indietro nessuno”, assicura il primo cittadino. “Le sfide che avremo di fronte sono quelle già indicate nel suo programma, ovvero lavorare al contrasto dell’invecchiamento della popolazione, in favore della fragilità e del sostegno alle famiglie, in particolare in una visione innovativa dell’integrazione socio-sanitaria che più in generale porti la salute a diventare elemento strategico e trasversale di riorganizzazione della nostra città”, è l’impegno preso dall’assessora.