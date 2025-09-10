Ravenna, ritrovo di pregiudicati, furti, rissa: chiuso dal questore un locale dei lidi

RAVENNA. Nella mattinata di oggi il Questore di Ravenna ha disposto la chiusura di un pubblico esercizio dei lidi ravennati ai sensi dell’art.100 T.U.L.P.S. Il locale, da mesi controllato dalla Polizia di Stato di Ravenna, era divenuto luogo di frequente ritrovo di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, già teatro di furti ed altri episodi pericolosi per la pubblica incolumità, con numerosi interventi da parte del personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Tra gli episodi più rilevanti, una rissa che aveva portato all’aggressione di uno dei coinvolti con un coltello: la vittima aveva riportato ferite e varie fratture, rendendo necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ravenna. Al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, all’esito dell’istruttoria svolta dalla Divisione di Polizia Amministrativa, il Questore di Ravenna, con decreto, ha disposto la chiusura dell’esercizio pubblico per cinque giorni.