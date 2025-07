Ravenna, ritrovo di pregiudicati e teatro di un’aggressione: bar chiuso per 7 giorni

Ordine pubblico a Ravenna, chiuso il Queens Cafe per sette giorni. Il Questore ha disposto la sospensione della licenza di un pubblico esercizio con la conseguente chiusura temporanea dell’attività. Il provvedimento è stato adottato in seguito a una articolata attività istruttoria, ed eseguito ieri, 10 luglio. In più occasioni gli avventori sono risultati persone pregiudicate e ultimamente l’esercizio pubblico è stato teatro di un grave episodio che ha riguardato due cittadini stranieri, quando nel corso di una lite uno ha ferito l’altro colpendolo con un oggetto affilato, procurandogli una ferita all’addome che ne ha richiesto il trasporto in ospedale. Valutata la grave situazione venutasi a creare, tale da mettere in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, il Questore ha decretato la sospensione del pubblico esercizio, che resterà chiuso per sette giorni.