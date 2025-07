Ravenna, ritrovato senza vita il motociclista scomparso dopo una cena GALLERY

RAVENNA - E’ stato ritrovato senza vita in mattinata Vittorio Buccioli, il 58enne scomparso la sera del 21 luglio dopo una cena. L’uomo è rimasto presumibilmente vittima di un incidente stradale: è stato infatti ritrovato in un fosso in via delle Maone a Casal Borsetti. La moto e il corpo dell’uomo erano celati dalla vegetazione e ciò ha reso difficile il ritrovamento del corpo per più di una settimana. Buccioli aveva cenato con un amico, per poi allontanarsi in moto per rincasare. Da quel momento si sono perse le sue tracce, fino al tragico epilogo di stamane. Sul posto i carabinieri e la polizia locale che cercheranno di ricostruire la dinamica dell’accaduto.