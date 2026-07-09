Ravenna, rissa nella notte alla Rocca Brancaleone: tre giovani denunciati

Un intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che una violenta lite degenerasse in dinamiche ben più gravi. Nella tarda serata di ieri, mercoledì 8 luglio, intorno alle ore 23, le volanti della Questura della Polizia di Stato di Ravenna sono intervenute d’urgenza nella zona dei giardini della Rocca Brancaleone, a seguito della segnalazione di una rissa in corso tra un gruppo di persone che si stavano picchiando a vicenda.

Arrivati sul posto nel giro di pochissimi istanti, i poliziotti sono riusciti a individuare e a bloccare immediatamente tre dei soggetti coinvolti nei disordini, interrompendo lo scontro sul nascere. I tre individui sono stati successivamente accompagnati in Questura per le procedure di identificazione e, al termine degli accertamenti di rito, sono stati tutti denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria con l’accusa di rissa. Per uno dei fermati la situazione si è complicata ulteriormente: l’ispezione dei poliziotti ha infatti permesso di scoprire che il giovane nascondeva due involucri contenenti cocaina, circostanza che ha fatto scattare a suo carico anche una seconda denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.