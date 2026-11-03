Ravenna, rissa fuori dal locale: scatta un “daspo Willy” di due anni

Pugno al coetaneo all’esterno di un noto locale pubblico del Ravennate e scatta la stretta della Questura. Il Questore di Ravenna ha emesso un provvedimento di divieto di accesso e stazionamento nei pressi delle discoteche e dei locali di intrattenimento del territorio comunale (il cosiddetto Daspo Willy) della durata di due anni nei confronti di un giovane italiano. La misura di prevenzione nasce da un’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura a seguito di un episodio di violenza verificatosi nei pressi dell’esercizio pubblico, durante il quale il giovane aveva colpito il coetaneo con dei pugni, creando una situazione di concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.