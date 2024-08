Ravenna, rissa dopo le feste in spiaggia a Lido di Classe: 18enne accoltellato

Si è conclusa con una rissa e con due giovani trasportati al pronto soccorso la nottata delle feste in spiaggia a Lido di Classe. Più grave, anche se non in pericolo di vita, un 18enne raggiunto da un fendente all’addome e portato all’ospedale di Ravenna con una ferita d’arma da taglio. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, che indagano per identificare i partecipanti alla colluttazione avvenuta all’aperto e per risalire all’autore dell’aggressione armata.

