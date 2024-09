Ravenna, rissa di Pasqua in discoteca: 5 daspo di 2 anni e un foglio di via, coinvolti anche 3 minorenni

Cinque “Daspo Willy” ed un Foglio di Via per i partecipanti alla rissa di Pasqua fuori dalla discoteca. Il Questore di Ravenna Lucio Pennella ha emesso il provvedimento di divieto di accesso e stazionamento presso una nota discoteca del forese (c.d Daspo Willy) per la durata di due anni, nonché un foglio di via, nei confronti di sei giovani, di cui tre minorenni, in quanto ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Pestaggio del branco

Il fatto, di estrema gravità, risale alla notte del 31 marzo 2024 quando, dapprima nei pressi di un locale da ballo e successivamente nella vicina Stazione Ferroviaria, una combriccola di circa dieci persone, poneva in essere una violenta aggressione nei confronti di altri ragazzi, con i quali, per futili motivi si era innescato un diverbio culminato con spinte, pugni e calci, anche con l’utilizzo di un coltello; a causa della violenta aggressione posta in essere dal branco nei confronti delle vittime, due di queste riportavano lesioni e ricorrevano alle cure presso il locale pronto soccorso.

Le indagini condotte dall’Arma Carabinieri hanno consentito di individuare e denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i partecipanti alla rissa, nei confronti dei quali, all’esito dell’istruttoria svolta dal personale della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura sono state adottate le citate misure di prevenzione, come risposta finalizzata a contenere episodi di tale violenza che possano destare grave allarme sociale a favore della sicurezza dei giovani nei luoghi di ritrovo e divertimento.