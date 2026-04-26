Ravenna. Rissa al parcheggio, un arresto per tentato omicidio

Nella serata di ieri, intorno alle ore 22:30, una violenta lite è degenerata in un episodio di sangue in via Faentina, nel parcheggio esterno di un ristorante etnico. Sul posto è intervenuto personale della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, allertato da una segnalazione al NUE 112.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine era in corso un violento diverbio tra due cittadini ucraini regolari sul territorio nazionale, di 35 e 44 anni. Nel corso della colluttazione, uno dei due aveva colpito l’altro con percosse. La situazione è precipitata quando un terzo cittadino ucraino trentenne, anch’egli regolare sul territorio nazionale, è uscito dal locale dirigendosi verso i due litiganti e prendendo parte alla rissa. La vittima ha riportato lesioni tali da rendere necessario il trasporto in codice arancione al Pronto Soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena.

A seguito delle escussioni testimoniali e della raccolta di idonei elementi probatori, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto per tentato omicidio in concorso nei confronti del secondo aggressore, mentre il primo è stato denunciato a piede libero per il medesimo reato. Sul luogo dell’episodio sono intervenuti anche gli operatori del Gabinetto di Polizia Scientifica per i rilievi tecnici di competenza.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Dagli accertamenti successivi è emerso che entrambi gli aggressori sono incensurati, mentre la vittima risulta avere precedenti di polizia per porto di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza.