Ravenna riqualifica l'ex Anagrafe: un nuovo centro per la comunità. Fotogallery Fiorentini

Il palazzetto dell’ex Anagrafe torna a nuova vita. Il recupero e la rifunzionalizzazione dello storico immobile di via Raul Gardini 11 sono al centro di un accordo tra Comune e Ravenna Holding, recentemente approvato dalla giunta comunale e che nei prossimi giorni sarà discusso e votato dal consiglio.

Gli obiettivi dell’operazione sono molteplici: valorizzare l’edificio di proprietà comunale, denominato Casa Ghigi, e con esso l’area del centro storico che lo ospita, restituendo alla comunità spazi da destinare a uffici e servizi pubblici. In particolare, l’immobile ospiterà il personale di Ravenna Holding, di Ravenna Entrate o di altre società della Holding, oltre a un punto anagrafe comunale in aggiunta agli sportelli di viale Berlinguer.

L’impegno del sindaco: “Servizi in centro”

“Riportare in centro i servizi anagrafici era uno degli impegni che avevo assunto in campagna elettorale - dichiara il sindaco Alessandro Barattoni - e questo accordo con Ravenna Holding ci consente di concretizzarlo, riqualificando un immobile storico in un luogo centrale della città”.

Barattoni sottolinea l’importanza della presenza di servizi nel cuore cittadino: “Di centro storico in città ce n’è uno solo e per essere tutelato e vivibile deve essere frequentato per tante ore della giornata e deve poter fornire servizi sia a chi ci lavora sia a chi ci abita”.

Cinque milioni di investimento

L’accordo prevede che Ravenna Holding realizzi l’intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell’immobile di 2.157 metri quadri con risorse interamente proprie. Secondo uno studio di prefattibilità già realizzato, la spesa complessiva prevista è di cinque milioni di euro. Al termine dei lavori, Ravenna Holding disporrà dell’immobile in concessione per 25 anni, rinnovabili.

Per il Comune e per l’intera collettività i benefici spaziano dall’ambito patrimoniale - preservare il valore dell’immobile - a quello sociale che scaturirà dalla rigenerazione urbana di uno spazio significativo del centro storico, dove saranno implementati servizi pubblici in aree ben servite dal trasporto pubblico locale e facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta.

Partenariato pubblico-pubblico

“La natura statutaria di Ravenna Holding, società partecipata dal Comune di Ravenna al 77 per cento, consente questa operazione che si configura come un rapporto di ‘Partenariato pubblico pubblico’ - spiega Mara Roncuzzi, presidente di Ravenna Holding -. Rientra quindi nella missione istituzionale della Holding stessa. Ci è sembrato naturale cogliere l’occasione di utilizzare un immobile del centro storico, seppure da riqualificare, per lo spostamento di sede dei nostri uffici, fra l’altro in spazi limitrofi a quelli del Comune”.