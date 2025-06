Ravenna riparte dal cuore: Spasso in Ravenna lancia il nuovo piano con Mediatip al fianco degli esercenti

Le vetrine illuminate, le piazze animate da eventi, il centro storico come spazio condiviso da vivere tutto l’anno. È con questa visione che il Comitato Spasso in Ravenna annuncia l’avvio di una nuova stagione dedicata al rilancio delle attività cittadine, grazie anche alla collaborazione con l’agenzia Mediatip, nuovo partner strategico per la comunicazione e la promozione territoriale.

Fondato per dare voce alle attività economiche del centro, il Comitato riunisce esercenti, artigiani, commercianti, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto urbano attraverso eventi, servizi condivisi e iniziative di marketing.

Un patto per la città

La collaborazione con Mediatip, realtà romagnola con lunga esperienza nel settore della comunicazione e delle dinamiche urbane, segna un passo avanti decisivo per il Comitato. L’agenzia affiancherà Spasso in Ravenna nella gestione della promozione, della comunicazione digitale e degli strumenti a supporto degli esercenti, a partire da un piano eventi condiviso e campagne coordinate per tutta la città.

Webinar di presentazione: 11 giugno

Il primo appuntamento ufficiale sarà mercoledì 11 giugno alle ore 12:30, con un webinar informativo gratuito rivolto a tutte le attività del centro storico. Condurranno l’incontro il funzionario delegato delle Associazioni di Categoria del Comitato Riccardo Ricci Petitoni e l’account strategist di Mediatip Daniele Gattelli, interverrà anche la Presidente del Comitato Gianna Ghirardini. Durante l’incontro saranno presentati i progetti in programma per il 2025.

Per Info e iscrizione al webinar scrivere a comunicazione@mediatip.it