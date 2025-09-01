Ravenna, rincara di 450mila euro il cantiere della palestra del liceo

La ricostruzione della palestra del liceo classico Dante Alighieri diventa più cara: la Provincia ha approvato una rimodulazione del quadro economico che porta il costo complessivo dell’intervento da 5,5 a 5,9 milioni di euro. Il rincaro è stato motivato da imprevisti emersi durante i lavori: sottoservizi e vecchie fondazioni non rilevate in fase di progettazione, rifacimento di parti dell’impianto termico e riorganizzazione delle linee fognarie, oltre all’introduzione di alcune migliorie strutturali e di finitura. Per coprire l’aumento la Provincia ha attinto a 450mila euro del proprio avanzo di amministrazione, che si aggiungono ai 2 milioni già stanziati, ai 2,8 milioni di fondi Pnrr e ai 700mila euro dal Fondo per le opere indifferibili.

I lavori nelle palestre

Quello del liceo classico non è l’unico cantiere in corso sulle palestre delle scuole superiori del territorio. Tra settembre e la prossima primavera arriveranno a compimento diversi interventi finanziati con fondi Pnrr e risorse della Provincia. Tre inaugurazioni sono attese già tra poche settimane: a Cervia con la nuova palestra dell’istituto Tonino Guerra (4,9 milioni di euro), a Faenza con i lavori all’istituto tecnico Bucci (3,5 milioni, di cui 1,8 per la palestra) e all’istituto professionale Persolino Strocchi (3,2 milioni).

A gennaio 2026 saranno terminati i lavori all’istituto Morigia e alla succursale del liceo scientifico Oriani, con la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali (4,55 milioni). A febbraio toccherà al cantiere dell’istituto Olivetti Callegari in via Umago, dove sorgerà una struttura su tre piani con palestra, spogliatoi, laboratori e biblioteca. Infine a marzo è attesa la conclusione dei lavori al liceo classico Alighieri, con il nuovo blocco sportivo che sarà in grado di ospitare fino a quattro classi contemporaneamente e di essere utilizzato anche dalle società sportive grazie a un accesso indipendente. «Le palestre – aveva sottolineato la presidente Palli nell’illustrare il calendario dei cantieri al Corriere Romagna – sono un presidio fondamentale per la vita delle scuole e delle società sportive e rappresentano un investimento importantissimo per la nostra comunità».