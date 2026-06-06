Ravenna rilancia: “Bus gratis per tre anni sulla linea 1”

Ravenna
  • 06 giugno 2026
La presentazione di oggi dell’iniziativa (Fiorentini)
La presentazione di oggi dell’iniziativa (Fiorentini)

A Ravenna la sperimentazione della linea 80 di trasporto pubblico gratuito, voluta dal sindaco Alessandro Barattoni e partita lo scorso 22 settembre, si avvia a conclusione sabato 6 giugno: con la fine dell’orario invernale cessa infatti la gratuità di un servizio che è stato molto positivo. Alla luce dell’esito soddisfacente della prova, la scelta dell’Amministrazione, per i prossimi tre anni, è quella di consolidare questa esperienza con un intero percorso gratuito (e non più solo per un tratto, com’è stato per la linea 80) che riguarderà per tre anni la linea 1, di collegamento tra il parcheggio scambiatore di via Secondo Bini e Porto Fuori e che partirà dal prossimo 15 settembre, in concomitanza con la riapertura delle scuole.

La linea 1

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Questi i punti di interesse toccati dalla linea 1.

Parcheggio gratuito via Secondo Bini - Cinema City - 1277 posti

Parcheggio Piazza della Resistenza

Piazza Natalina Vacchi – 248 posti (CMP e Centro Prelievi)

Ospedale via Missiroli

Centro Storico

via Tommaso Gulli (Pala de Andrè)

via Antica Milizia (via Montagnana – parcheggio Esselunga, prossima apertura Casa della salute)

Porto Fuori (dove dall’1 ottobre prossimo al 31 dicembre 2027 il Comune prenderà in affitto diversi spazi acquei della piscina della società sportiva 3 Laghi, con l’obiettivo di garantire la continuità delle attività natatorie durante i lavori di realizzazione del nuovo impianto da 50 metri al centro nuoto comunale Gianni Gambi).

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