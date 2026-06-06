Ravenna rilancia: “Bus gratis per tre anni sulla linea 1”

A Ravenna la sperimentazione della linea 80 di trasporto pubblico gratuito, voluta dal sindaco Alessandro Barattoni e partita lo scorso 22 settembre, si avvia a conclusione sabato 6 giugno: con la fine dell’orario invernale cessa infatti la gratuità di un servizio che è stato molto positivo. Alla luce dell’esito soddisfacente della prova, la scelta dell’Amministrazione, per i prossimi tre anni, è quella di consolidare questa esperienza con un intero percorso gratuito (e non più solo per un tratto, com’è stato per la linea 80) che riguarderà per tre anni la linea 1, di collegamento tra il parcheggio scambiatore di via Secondo Bini e Porto Fuori e che partirà dal prossimo 15 settembre, in concomitanza con la riapertura delle scuole.