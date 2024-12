Ravenna, “Rifugio felino abusivo per anni”: l’ex gestore querela il Comune

Per 13 anni si sono occupati in accordo con il Comune delle colonie feline del territorio ravennate, gestendo pure il rifugio esistente fin dagli anni ‘80 nella valle Piomboni. Rotti definitivamente i rapporti con Palazzo Merlato, ora quello stesso manufatto è al centro di una querela che l’associazione Ravenna Gatto ha sporto nei confronti dell’ormai ex sindaco Michele De Pascale, accusando l’intera macchina amministrativa di avere rinnovato convenzioni nonostante il rifugio fosse abusivo, fino a ipotizzare anche il reato di maltrattamento di animali.

