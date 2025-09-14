Ravenna ricorda Dante, la Cerimonia dell’Olio. FOTOGALLERY

Ravenna
  • 14 settembre 2025
Ravenna ricorda Dante, la Cerimonia dell’Olio. FOTOGALLERY
Ravenna ricorda Dante, la Cerimonia dell’Olio. FOTOGALLERY
Ravenna ricorda Dante, la Cerimonia dell’Olio. FOTOGALLERY
Ravenna ricorda Dante, la Cerimonia dell’Olio. FOTOGALLERY
Ravenna ricorda Dante, la Cerimonia dell’Olio. FOTOGALLERY
Ravenna ricorda Dante, la Cerimonia dell’Olio. FOTOGALLERY
Ravenna ricorda Dante, la Cerimonia dell’Olio. FOTOGALLERY
Ravenna ricorda Dante, la Cerimonia dell’Olio. FOTOGALLERY
Ravenna ricorda Dante, la Cerimonia dell’Olio. FOTOGALLERY
Ravenna ricorda Dante, la Cerimonia dell’Olio. FOTOGALLERY

Ravenna ricorda Dante nel 704esimo annuale della morte. La giornata è iniziata al Teatro Alighieri, alle 10, con la lectio magistralis di Loredana Lupperini. Poi le celebrazioni si sono spostate alla Tomba di Dante, alle 11, con un’incursione di Ermanna Montanari e Marco Martinelli che hanno dato voce alle terzine del Sommo Poeta attraverso il Canto V del Purgatorio.

Alle 12 poi la Messa di Dante, la consueta celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo metropolita emerito di Firenze. E a seguire, all’interno della Tomba di Dante, la Cerimonia dell’Olio, un evento che si tiene a partire dal 1908. (fotoservizio Massimo Fiorentini)

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui