Ravenna ricorda Dante, la Cerimonia dell’Olio. FOTOGALLERY

Ravenna ricorda Dante nel 704esimo annuale della morte. La giornata è iniziata al Teatro Alighieri, alle 10, con la lectio magistralis di Loredana Lupperini. Poi le celebrazioni si sono spostate alla Tomba di Dante, alle 11, con un’incursione di Ermanna Montanari e Marco Martinelli che hanno dato voce alle terzine del Sommo Poeta attraverso il Canto V del Purgatorio.

Alle 12 poi la Messa di Dante, la consueta celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo metropolita emerito di Firenze. E a seguire, all’interno della Tomba di Dante, la Cerimonia dell’Olio, un evento che si tiene a partire dal 1908. (fotoservizio Massimo Fiorentini)