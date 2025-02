Ravenna, richiesta di ampliamento per il villaggio turistico

RAVENNA. Dopo il camping village Adria di Casalborsetti, anche il villaggio turistico La Casina di Savio, sempre nel Comune di Ravenna, avanza la richiesta di ampliamento della struttura già esistente, in variante al Rue, con relativo contributo straordinario per Palazzo Merlato. La delibera viene discussa questo pomeriggio in commissione prima di approdare in Consiglio comunale per l’approvazione e l’assessore all’Urbanistica Federica Del Conte sottolinea come il territorio sia sempre più caratterizzato da strutture ricettive del genere, “belle, all’avanguardia” e attente alla sostenibilità. Più nello specifico, in un’area di proprietà adiacente al villaggio verranno realizzate altre 44 piazzole per le unità abitative mobili, che si aggiungono alle 79 già esistenti. In cantiere ci sono anche 46 parcheggi, la viabilità interna e un piccolo edificio adibito a servizi igienici. Una parte dell’area di ampliamento verrà infine riservata a bosco. Per le acque piovane verrà realizzato un impianto ad hoc, mentre quelle refluee, dopo gli opportuni trattamenti, verranno convogliate nel canale consorziale Acque basse. Si va in variante perché il Rue destina l’area ad uso agricolo.