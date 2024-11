Ravenna, ricercato per spaccio di droga: scoperto e arrestato a Manchester

Era ricercato da settembre 2022 destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Ravenna e confermato dalla Corte d’Appello di Bologna, dovendo scontare in carcere una pena di sei anni e otto mesi di reclusione, per reati in materia di sostanze stupefacenti, commessi a Ravenna nel 2012.

Un cittadino italiano, 45enne, pregiudicato, già residente a Lido Adriano, il 29 ottobre scorso è stato arrestato dagli uomini dell’Interpol di Manchester grazie alla cooperazione giudiziaria internazionale tra le forze di polizia.

I militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Ravenna, all’inizio dell’estate scorsa, hanno svolto minuziose attività investigative, grazie alle quali era stato possibile accertare la presenza dell’uomo in Irlanda del Nord.

Attivate subito le ricerche all’estero ed avuta la conferma della sua effettiva presenza in quel territorio, veniva richiesto ed emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna uno nuovo specifico mandato di arresto, valido per l’attivazione delle ricerche in ambito internazionale e dell’Unione Europea, grazie al quale è stato possibile localizzarlo ed arrestarlo, in attesa della sua estradizione in Italia.