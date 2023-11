Ravenna, ricattata dall’amante maître conosciuto a Cervia per soldi. E il video a luci rosse finisce al marito

L’aveva conosciuto a Cervia durante un periodo di crisi. Lui, un maître di una decina di anni più giovane, alto, di bell’aspetto. Aveva fatto colpo pur sapendo di avere a che fare con una donna sposata. Ma quando, dopo alcuni mesi di relazione clandestina, è stata lei a prendere le distanze, è diventato possessivo arrivando persino alle minacce, sfoderando pure un video realizzato in un momento di intimità. «O mi paghi o lo mostro a tuo marito». In buona sostanza questo il ricatto grazie al quale l’uomo ha ricevuto ben 3.700 euro, salvo poi girare ugualmente il filmato al compagno dell’amante. Quando il tradimento è venuto alla luce, alla donna non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia. E ora l’amante, un 28enne originario di Vasto, si dovrà difendere nel processo approdato ieri di fronte al giudice per l’udienza preliminare Janos Barlotti.

