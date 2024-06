Ravenna, revocato il divieto di balneazione a Lido di Dante

Con apposita ordinanza il Comune di Ravenna ha revocato il divieto temporaneo di balneazione, emesso ieri, a Lido di Dante nei 300 metri a sud dalla foce dei Fiumi Uniti.

Le analisi microbiologiche dei campioni di acque marine effettuati da Arpae hanno infatti attestato il rientro dei valori dei parametri nei limiti previsti dalla legge relativamente alla concentrazione di Escherichia coli.

Si ricorda che è tuttora in atto il divieto temporaneo di balneazione a Lido di Classe, nei 100 metri a nord della foce del Savio, e a Lido di Savio, nei 150 metri a sud della foce del Savio, in quanto dagli esiti delle analisi microbiologiche dei campioni di acque marine prelevate nei punti di monitoraggio è emersa una concentrazione superiore ai valori limite dei parametri enterococchi intestinali ed escherichia coli, probabilmente collegata alle forti precipitazioni dei giorni scorsi in Emilia-Romagna.