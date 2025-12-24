Ravenna, resistenza a pubblico ufficiale: 21enne arrestato in zona stazione

Nella giornata di ieri, 23 dicembre gli agenti della Questura di Ravenna hanno arrestato un giovane per resistenza a pubblico ufficiale. Il 21enne di nazionalità egiziana di 21 anni, alla vista dell’auto di servizio impegnata nelle attività di intensificazione del controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria, si allontanava velocemente e, raggiunto dagli operatori, iniziava a colpirli con calci nel tentativo di svincolarsi e darsi alla fuga.

Accompagnato preso gli uffici della Questura per gli atti di rito, il giovane, regolare sul territorio nazionale, veniva denunciato e arrestato per il reato di resistenza e lesione a pubblico ufficiale. Già destinatario della misura preventiva del divieto di avvicinamento nella Provincia di Ravenna, per lui è stata emessa dal Questore di Ravenna la misura preventiva dell’avviso orale

Durante le attività di controllo, sono stati rinvenuti 15,75 grammi di cocaina.