Ravenna, recide il braccialetto elettronico, lo lascia in cucina e se ne va in giro: 27enne in carcere

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Ravenna, hanno arrestato un 27enne residente in città, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione ad un ordine di sostituzione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall’ex compagna. I militari della Radiomobile, durante i controlli giornalieri, avevano rilevato che il giovane, dopo aver reciso il cinturino del braccialetto elettronico ed averlo abbandonato sul tavolo della cucina, si era allontanato arbitrariamente dall’abitazione. La grave violazione è stata subito segnalata al Giudice per le indagini Preliminari che, dopo avere valutato anche precedenti violazioni, ha disposto la sostituzione della misura cautelare a cui era sottoposto con quella più grave del carcere. I militari, appena ricevuta l’ordinanza dal Giudice, dopo averlo rintracciato presso l’abitazione, hanno accompagnato il 27enne nella caserma di viale Pertini e subito dopo presso la Casa Circondariale di Ravenna.