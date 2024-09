Ravenna, rapine e capienze oltre il limite. Chiuso per 15 giorni il Marina Bay

Il Questore di Ravenna Lucio Pennella ha disposto la sospensione della licenza al Marina Bay, nota discoteca di Marina di Ravenna, con la conseguente chiusura temporanea. Il provvedimento, originato da una segnalazione del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna e adottato in seguito ad una articolata attività istruttoria esperita dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, è stato eseguito nei confronti del titolare dell’esercizio nella giornata di oggi 24 settembre. I motivi della chiusura risiedono nella tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, venuta meno più volte, tanto da indurre il Questore di Ravenna ad applicare l’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Infatti, in più occasioni all’interno dell’esercizio si sono verificati gravi episodi, come furti e rapine che hanno costituito serio motivo di allarme sociale; inoltre, nel recente passato, erano state contestate violazioni per il mancato rispetto ai limiti della capienza. Pertanto, valutata la grave situazione venutasi a creare, tale da mettere in pericolo l’Ordine Pubblico e la sicurezza dei cittadini, il Questore ha decretato la sospensione della licenza della discoteca. Il locale resterà chiuso per quindici giorni.