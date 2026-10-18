Ravenna. Rapine con cacciavite, aggressioni in strada e bici rubate: tre denunce dei Carabinieri

Raid di controlli e indagini lampo per i Carabinieri della Compagnia di Ravenna, che hanno denunciato tre persone all’autorità giudiziaria al termine di distinte operazioni sul territorio.

Nel primo episodio, i militari della Stazione di Ravenna Via Alberoni hanno denunciato un uomo del posto per rapina aggravata in concorso. L’indagato, insieme a quattro complici, si è ripresentato nell’abitazione di un cittadino che lo aveva ospitato in passato e, minacciandolo con un cacciavite, lo ha costretto ad andare al bancomat e a consegnare 200 euro. Prima di fuggire, la banda ha fatto sparire anche un monopattino elettrico e alcuni effetti personali della vittima.

Sempre nel ravennate, i Carabinieri della Stazione di Mezzano hanno fatto luce su un’aggressione avvenuta a luglio lungo la Statale 309 Dir “Romea”. A seguito di una lite per motivi di viabilità, un camionista di 49 anni, residente nel Forlivese e già noto alle forze dell’ordine, aveva picchiato una coppia costringendola a ricorrere alle cure del pronto soccorso. L’uomo è stato identificato e denunciato per lesioni personali.

Infine, un quarantenne già noto alla giustizia è stato denunciato dai militari di Ravenna per furto aggravato e ricettazione. Durante la perquisizione nel suo garage, i Carabinieri hanno ritrovato una bicicletta rubata pochi giorni prima e subito restituita alla proprietaria. Fermato poco dopo alla guida di una e-bike, l’uomo è finito nei guai anche per questo mezzo: le telecamere di un centro commerciale hanno infatti confermato che la bici elettrica era stata rubata poco prima da una rastrelliera ed è stata quindi posta sotto sequestro.