Ravenna, rapinano e feriscono con un coltellaccio un ragazzino nei bagni della disco: due minorenni arrestati

RAVENNA. Una notte di violenza in una nota discoteca del litorale ravennate si è conclusa con l’arresto di due minorenni, rispettivamente di 17 e 15 anni, da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna. I due sono ritenuti responsabili di rapina aggravata e lesioni ai danni di un altro minorenne.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due giovani, agendo in concorso, hanno avvicinato la vittima all’interno dei servizi igienici del locale. Dopo averlo minacciato con un grosso coltello, lo hanno ferito, fortunatamente in maniera lieve, al dorso e all’addome. Successivamente, lo hanno costretto a consegnare loro circa 300 euro in contanti e una costosa t-shirt di marca che indossava.

Nonostante lo shock, la vittima ha prontamente allertato il 112, permettendo l’immediato intervento dei Carabinieri. I militari erano già presenti all’interno della discoteca a seguito di una precedente segnalazione per il furto di uno smartphone ai danni di un altro avventore.

Dopo aver ascoltato il racconto della vittima, i Carabinieri hanno avviato le indagini, riuscendo a rintracciare i due sospettati mentre tentavano di allontanarsi dal locale. I minorenni sono stati trovati ancora in possesso della refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario. Un’attenta perlustrazione ha permesso inoltre di rinvenire e recuperare il coltello da cucina a punta, con una lama di 20 centimetri, utilizzato per l’aggressione.

La vittima, a seguito delle ferite riportate, è stata medicata e dimessa dal Pronto Soccorso con una prognosi di 5 giorni.

I due autori del crimine sono stati dichiarati in stato di arresto per rapina aggravata, lesioni personali e porto d’armi e oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità di rito presso la caserma di viale Pertini, sono stati trasferiti al carcere minorile di Ancona, come disposto dall’Autorità Giudiziaria per i minorenni di Bologna.