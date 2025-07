Ravenna. Rapina un minorenne, arrestato a Punta Marina

Nelle prime ore del mattino di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha eseguito l’arresto di un giovane accusato di rapina aggravata ai danni di un ragazzo minorenne. L’episodio si è verificato nella zona di Punta Marina durante la notte.

La dinamica dei fatti

Verso le 4:45 del mattino, gli agenti della Squadra Volanti, già impegnati nei consueti controlli nelle zone della movida, sono stati allertati da una chiamata al numero unico di emergenza 112. La segnalazione riguardava un ragazzo minorenne in evidente stato di agitazione che denunciava di essere stato vittima di una rapina e di essere stato inseguito da una persona armata di un oggetto metallico. Intervenuti tempestivamente sul posto, gli operatori hanno raccolto le testimonianze della vittima e dei suoi due amici, anch’essi minorenni. Secondo il racconto dei giovani, l’aggressore aveva afferrato il ragazzo per le braccia impossessandosi del suo portafoglio e del denaro contante. Successivamente, rendendosi conto di essere seguito, aveva tentato di rincorrere il gruppo con l’intento di aggredirlo.

L’arresto

Le immediate ricerche nella zona hanno permesso di individuare una persona corrispondente alla descrizione fornita dalle vittime. Il riconoscimento da parte del ragazzo rapinato e il ritrovamento durante la perquisizione della somma esatta sottratta hanno portato all’arresto del presunto responsabile per il reato di rapina in quasi flagranza.

L’arrestato, un soggetto già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ravenna e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento del Questore

Considerata la pericolosità del soggetto e la gravità della condotta, il Questore di Ravenna ha emesso nei confronti dell’arrestato un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Ravenna per un periodo di tre anni. Il provvedimento è stato adottato anche in considerazione del fatto che il giovane non risulta residente nel territorio ravennate.