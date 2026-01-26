Ravenna, rapina un 15enne e gli fa chiamare l’amico per avere altri soldi: arrestato

RAVENNA. Sabato pomeriggio i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un giovane di origini straniere per aver effettuato una rapina ai danni di un 15enne. Il tutto è avvenuto nel sottopasso della stazione ferroviaria quando lo straniero, simulando di avere un coltello sotto la giacca, ha bloccato il minorenne e lo ha costretto a consegnargli tutto il denaro contante che aveva con sé, lo smartphone nonché un giubbino ed un paio di guanti di una nota marca. Inoltre il 15enne è stato costretto a chiamare un amico per farsi portare altri soldi. A questo punto il ragazzo contattato dalla vittima ha allertato, tramite il 112, la centrale operativa dell’Arma che ha fatto convergere in zona diverse gazzelle della Sezione Radiomobile le quali, dopo aver raccolto le informazioni necessarie, hanno avviato le ricerche del rapinatore, che veniva in breve tempo rintracciato in un garage della in zona, grazie anche al “positioning” del telefono della vittima, e trovato in possesso di tutto il materiale appena rapinato, successivamente riconsegnato al 15enne che nel frattempo è stato raggiunto dai genitori.

Lo straniero è stato così arrestato per rapina e questa mattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna il quale, dopo aver convalidato il suo arresto, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.