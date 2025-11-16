Ravenna. Rapina in centro, arrestato dopo pochi minuti

La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato ieri un cittadino della Guinea, regolare sul territorio italiano, accusato di aver rapinato un diciannovenne nel centro città.

La vittima ha contattato il 112 dopo essere stata aggredita da uno sconosciuto che gli aveva strappato il cellulare, pretendendo poi denaro per restituirglielo.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dopo aver raccolto la testimonianza sul posto, hanno immediatamente avviato le ricerche. In pochi minuti hanno individuato il sospettato nelle vicinanze del centro storico: aveva ancora con sé il telefono rubato e un documento della vittima.

L’uomo è stato portato in Questura e arrestato in flagranza. Su disposizione del magistrato è stato trattenuto in camera di sicurezza fino all’udienza di convalida, tenutasi in giornata.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

L’operazione dimostra la rapidità d’intervento e la capillare presenza della Polizia di Stato sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.