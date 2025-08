Ravenna. Rapina dal tabaccaio con un cutter, poi fugge in scooter

Rapina in un Sali e tabacchi questa mattina in via Sant’Alberto, alle 9,45. Un giovane, travisato con una mascherina chirurgica, è entrato nell’attività gestita da un 70enne, ha estratto un cutter e si è fatto consegnare l’incasso. Il titolare aveva ancora in cassa anche i soldi di ieri, il bottino supera il migliaio di euro. Sul posto i carabinieri che ora stanno cercando di visionare le immagini delle telecamere della zona. Il giovane dopo la rapina è fuggito a bordo di uno scooter grigio e si è diretto verso via dell’Agricoltura, dove c’è un supermercato dotato di telecamere di sorveglianza.